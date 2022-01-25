Москва, 25 января, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Кампании по отмене партийных списков на выборах муниципальных депутатов спешно запущен в городах, где в этом году предстоят избирательные кампании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Kremlin.ru Сергей Миронов

«В ряде городов — Ярославле, Нижнем Тагиле — идут кампании по отмене партийных списков на выборах муниципальных депутатов… Этот процесс спешно запущен в городах, где в этом году предстоят избирательные кампании», — обратил внимание Миронов.

Делается это в соответствии с законом о публичной власти, который в обработке «Единой России» превратился в закон о политическом монополизме и разрешил регионам перекраивать систему выборов под интересы «партии власти», указал парламентарий.

«Представители «Единой России» заявляют, что партии на муниципальных выборах не нужны. Конечно, не нужны, если рейтинги вашей партии в реальности крайне низки и продолжают падать. Зато у вас достаточно административного ресурса и тугих кошельков, чтобы проходить по одномандатным округам, и в итоге формировать однопартийные парламенты, даже при низком уровне поддержки. Об интересах избирателей в этой схеме нет и речи, речь только о расширении монополии ЕР и подавлении других партий», — объяснил парламентарий.

Отмена партсписков превратит заксобрания в вотчины «Единой России, и такие «карманные» монопартийные парламенты не смогут эффективно работать в интересах граждан, убежден Миронов.

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