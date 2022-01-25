Большой Камень, Приморский край, 25 января, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Большом Камне Приморского края неизвестные застрелили собаку на поводке рядом с хозяином.

Дарья Драй ИА REGNUM Собака

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Мужчина вышел днём с собакой на прогулку, но не успел пройти и десяти метров, как грянул выстрел. Он заметил совсем рядом двух мужчин, предположительно, с карабином. После выстрела они быстро скрылись.

Пёс умер от огнестрела.

«Владельцы пребывают в шоке: радуются, что не взяли на прогулку и детей, ведь неизвестно, что могло прийти в голову неадекватам с оружием. Уверяют — никаких конфликтов с кем-либо из-за собаки у них перед стрельбой не было», — написал телеграм-канал «Владивосток №1».

Как сообщало ИА REGNUM, в забайкальской Домне 25 января прощаются со школьницей, которую загрызли собаки. Закрытый гроб повезли в сторону военного гарнизона, пришли военнослужащие — коллеги отца, местные жители, одноклассники — всего более 200 человек. Сами похороны пройдут в Крыму — на родине отца ребёнка.