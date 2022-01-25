Мельбурн, Австралия, 25 января, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Канады Денисом Шаповаловым в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 4 часа 8 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.

Mohammad Hassansadeh Рафаэль Надаль

Надаль восемь раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 20 эйсов, пять ошибок на подаче и 2 из 8 брейков.

В полуфинале турнира Надаль сыграет с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Маттео Берреттини (Италия).

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