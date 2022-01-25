Перт, Австралия, 25 января, 2022, 10:47 — ИА Регнум. 25 января премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн, выступая на очередной пресс-конференции, заявил, что учебный год в регионе начнется, как и планировалось. Студенты и учителя смогут вернуться в школы, а обучение будет осуществляться в очном формате, передает телеканал Nine News.

грахамеб Премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн

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Премьер-министр штата сообщил, что каждой школе будет необходимо соответствовать стандартам по вентиляции помещений. Стоявшая рядом с Макгоуэном министр образования Сью Эллери заявила, что 12 000 очистителей воздуха были предоставлены администрациям школ, которые подали заявку.

В свою очередь премьер-министр Макгоуэн отметил, что масочный режим сохранится в столичном Перте, Пиле и на юго-западе штата, а подтверждение вакцинации от COVID-19 потребуется для сотрудников школ.

Напомним, что учебный год в Австралии традиционно начинается в конце января-начале февраля. В Западной Австралии это произойдет на следующей неделе.