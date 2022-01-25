Минск, 25 января, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Обстановка в Белоруссии накануне референдума по конституции находится под полным контролем, заявил белорусский генеральный прокурор Андрей Швед в эфире телеканала «Беларусь 1».

President.gov.by Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед

Он подчеркнул, что в преддверии масштабных акций, включая референдум, правоохранительная система полностью готова к оперативному и своевременному выявлению различных экстремистских и террористических проявлений и преступлений.

«На сегодняшний день обстановка в стране полностью контролируема», — сказал Швед.

Он сообщил также, что в 2021 году в Белоруссии по уголовным делам экстремистской направленности осудили свыше 1600 человек. У правоохранителей растёт опыт по противодействию экстремизму.

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