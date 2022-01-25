Канберра, 25 января, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Еще месяц назад жители Австралии все ломали себе голову, думая, что подарить своим родственникам и близким на Рождество. Для кого-то выход оказался простым — обычная подарочная карта стала отличным подарком. Однако социологическое исследование сайта Finder показало, что жители Австралии не спешат воспользоваться подарками и хранят у себя дома огромное состояние. Об этом 25 января сообщил телеканал Nine News.

Bankiros.ru Австралийские доллары

Так, у большинства австралийцев дома есть неиспользованные подарочные карты на сумму 95 долларов, что в национальном масштабе делает их держателями 1,8 миллиарда долларов.

Четверть из 1 013 респондентов, которые поучаствовали в опросе Finder, сказали, что в прошлом они допускали истечение срока действия подарочной карты до ее использования.

Многие эксперты по личным финансам уже поспешили напомнить, что тем самым австралийцы просто «жертвуют» свои деньги розничным сетям.

«Подарочные карты имеют репутацию подарка ленивых, но это более практично, чем раскошелиться на подарок, если вы не уверены, что он кому-то понравится или будет использоваться», — сказала телеканалу старший редактор отдела финансов Finder Сара Меггинсон.