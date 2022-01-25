Москва, 25 января, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Москве по проекту голландского и российского архитектурных бюро построят детский образовательный центр «Летово», который будет состоять из пяти модулей, сообщается на портале мэра столицы.

Караханян Ваган ИА Красная Весна Школа. Москва

Детский центр «Летово» будет состоять из модулей. Основная идея — чтобы каждый элемент образовательного пространства помогал детям в обучении. Учебные классы обставят мобильной мебелью.

На территории центра «Летово» создадут детский сад и несколько школьных дворов под названием «мастерские непредсказуемости». Вместо глухих стен здания для детей и учителей создадут уличные классы, амфитеатры, пространства для творчества и выставок.

Как сообщало ИА REGNUM, расходы на образование в Москве на 2022−2023 год планируется сократить по сравнению с 2021 годом.

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