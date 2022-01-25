В Москве появится образовательный центр «Летово»
Москва, 25 января, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Москве по проекту голландского и российского архитектурных бюро построят детский образовательный центр «Летово», который будет состоять из пяти модулей, сообщается на портале мэра столицы.
Детский центр «Летово» будет состоять из модулей. Основная идея — чтобы каждый элемент образовательного пространства помогал детям в обучении. Учебные классы обставят мобильной мебелью.
На территории центра «Летово» создадут детский сад и несколько школьных дворов под названием «мастерские непредсказуемости». Вместо глухих стен здания для детей и учителей создадут уличные классы, амфитеатры, пространства для творчества и выставок.
Как сообщало ИА REGNUM, расходы на образование в Москве на 2022−2023 год планируется сократить по сравнению с 2021 годом.
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