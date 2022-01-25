Улан-Удэ, 25 января, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Проблемы жилищно-коммунального комплекса Бурятии обсудили на заседании комитета по федеративному устройству, региональной политике Совета Федерации РФ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, глава республики Алексей Цыденов рассказал сенаторам о необходимости модернизации теплосетей.

Правительство Бурятии Авария на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

По его словам, этот вопрос является одним из важнейших в регионе, учитывая климатические особенности. Степень изношенности оборудования демонстрирует число аварий — 771 в 2021 году. На модернизацию сетей республике требуется около 4,7 млрд рублей.

«Были предложения со стороны федеральных органов посмотреть собственные возможности, чтобы, не привлекая федеральные ресурсы, сделать модернизацию за собственный счет. Мы понимаем, что это сложно, нашли поддержку со стороны сенаторов», — отметил глава республики.

Сенаторы рекомендовали федеральному правительству выделить бюджетные ассигнования в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

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