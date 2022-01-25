Париж, 25 января, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Столкнувшись с самыми насущными потребностями населения Королевства Тонга и в ответ на просьбы властей, Франция направила гуманитарную помощь, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Tony Bowden Тонга

Два патрульных катера национального флота вооруженных сил Новой Каледонии и вооруженных сил Французской Полинезии направились к побережью Тонга.

На борту катеров находится более 40 тонн гуманитарной помощи, включая 500 палаток и 10 000 литров питьевой воды.

Напомним, 14 января в Королевстве Тонга произошло извержение вулкана, а 15 января — цунами. Мощное извержение вулкана привело к масштабным разрушениям.