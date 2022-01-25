Канберра, 25 января, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Утром 25 января на одной из улиц Мельбурна (столица Виктории, юго-восток Австралии) разыгралась сцена, когда рабочий перекрасил надпись на билборде «Освободите флаг» и заменил ее на «Освобожденный флаг». Это произошло после того, как правительство Австралии выкупило флаг аборигенов за 20,5 миллионов долларов, передает телеканал Nine News.

Commonwealth of Australia Скотт Моррисон

Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил журналистам, что флаг аборигенов был «освобожден» для всех жителей страны, что позволяет использовать его «наравне с австралийским национальным флагом».

Таким образом, его можно помещать на футболки, спортплощадки, веб-сайты, картинки и произведения искусства свободно, без обращения за разрешением или платы кому-либо.

Первоначально авторские права принадлежали художнику Гарольду Томасу, который разработал флаг в 1971 году. Однако кампания «Освободите флаг» началась, когда в ноябре 2018 года компания WAM Clothing купила эксклюзивные права на флаг.