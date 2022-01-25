Бишкек, 25 января, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Во всей энергетической системе Центральной Азии произошло системное погашение из-за сработавшей автоматики и в настоящее время ведется ее восстановление до нормального режима. Об этом 25 января сообщает «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на Национальную электрическая сеть Киргизии.

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«По всей энергосистеме Центральной Азии произошло системное погашение из-за сработки автоматики, сейчас идёт восстановление системы до нормального режима», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в Киргизии восстановление системы электроснабжения ожидается в течение часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ряде городов Казахстана, Киргизии и Узбекистана в настоящее время наблюдаются перебои в подаче электроэнергии.