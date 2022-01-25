Чебоксары, 25 января, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Житель Чебоксар лишился почти 4 млн рублей, взятых в кредит, желая заработать на «инвестициях», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии. Но в итоге «инвестировал» в мошенников.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

41-летний потерпевший обратился в чебоксарскую полицию 22 января. Он рассказал правоохранителям, что захотел получить дополнительную прибыль, вложив деньги «в инвестиции».

«На рекламу он наткнулся в интернете, указав во всплывающем «окошке» имя и номер телефона. Звонок от лжеброкеров не заставил себя ждать», — говорят в полиции.

В МВД по Чувашии отмечают, что чебоксарец поверил неизвестным, обещавшим «большой доход» при вложении крупной суммы средств и перевёл аферистам почти 3,98 млн рублей кредитных средств, полученных в четырёх банках.

«Ежемесячная сумма выплат по кредитам превышает 80 тыс. рублей, а это почти втрое больше, чем его доход», — отмечается в сообщении.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Правоохранители призывают не доверять неизвестным лицам, обещающим «быстрый и лёгкий заработок». И рекомендуют желающим вложить средства изучить процесс и механизм инвестирования, проверять лицензию и документацию компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 62-летняя чебоксарская пенсионерка чуть не осталась без квартиры, поверив мошенникам под видом правоохранителей. Помимо этого, она отдала аферистам почти 700 тыс. рублей.

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