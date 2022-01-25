Москва, 25 января, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Госдуме назвали запоздалой инициативу Роскомнадзора блокировать звонки с подменных номеров, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

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«Инициатива хорошая, ну уж больно поздновато! Уже миллионы наших сограждан обмануты и обобраны», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

По его словам, «все попытки настоящей борьбы с мошенниками встречают отчаянное сопротивление лоббистов их интересов на самом высоком уровне».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказал исследование технологии, блокирующей возможность использования подменных телефонных номеров, пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные тендера на портале госзакупок.

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