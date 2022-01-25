Перт, Австралия, 25 января, 2022, 10:38 — ИА Регнум. 25 января сотни жителей Западной Австралии сообщили спасательным службам, что рано утром почувствовали подземный толчок. Землетрясение магнитудой 4,7 балла стало одним из группы более мелких колебаний, произошедших к востоку от столичного Перта, передает телеканал Nine News.

Землетрясение

По данным журналистов, землетрясение в 05:24 утра по местному времени было зарегистрировано на глубине 8 км. Это был самый сильный толчок в серии десятков землетрясений за последние семь дней.

Жителей штата предупредили, что в течение утра ожидаются новые подземные толчки. Старший сейсмолог штата Таня Пежич сообщила радиостанции 6PR, что за последнюю неделю был зарегистрирован целый «рой» землетрясений.

«Нет нормального объяснения, почему возникают толчки», — сказала она.