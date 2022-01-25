Брянск, 25 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В 2021 году родители из Брянской области чаще всего давали своим детям имена Анна и Артём, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе правительства региона.

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По данным областного управления ЗАГС, в списке частых имён также София, Мария, Алиса и Ева. Среди мальчиков — Александр, Иван, Максим и Тимофей. Стали чаще встречаться также парные имена Святослав и Святослава, Ярослав и Ярослава, Владислав и Владислава.

Среди самых редких имён у детей, родившихся в 2021 году в Брянской области, специалисты назвали — Габриэль, Лео, Киану, Матфей, Доминик, у девочек — Паулина, Арнелла, Моника, Адель, Клавдия.