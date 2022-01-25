Ярославль, 25 января, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков потребовал от глав районных администраций усилить работу с управляющими компаниями по уборке дворов от снега. Об этом он заявил на общегородском совещании в мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Уборка в Ярославле

О ситуации с уборкой дворов доложили главы районов города. По их словам, работу чиновники ведут на основании обращений жителей. Учитываются не только жалобы ярославцев в диспетчерскую службу мэрии, но и посты в соцсетях.

«Из всех докладов то, что общее — запаркованность, двор нужно убрать, для этого нужно вывесить объявление, когда будет проводится уборка. Такой работой нужно заниматься. Когда наступит потепление, все эти огромные конусы снега превратятся в конусы льда, и вывезти его будет ещё проблематичнее. Оставить его до весны, пока не растает сам — не пойдёт. Будем контролировать и фиксировать. Управляющим компаниям нужно доводить: не думаете, что мы будем ждать, когда снег растает сам по себе, его нужно вывозить», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Чиновники мэрии пообещали штрафовать управляющие компании за отсутствие уборки снега во дворах.