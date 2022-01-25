Лондон, 25 января, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Британская певица Адель отменила своё шоу из-за разногласий с организаторами. Об этом сообщил Daily Mail, ссылаясь на свои источники.

Скриншот с YouTube Певица Адель

По данным издания, разногласия появились из-за декораций бассейна, а также установки светодиодного экрана, задействованного в шоу. «В театре есть огромный видеоэкран, очень высокотехнологичный, но команда Адель настояла на совершенно новой системе — большом экране, который, по сути, был построен на несколько дюймов впереди существующего экрана», — объясняют инсайдеры. «Такие требования не просто увеличивают производственные затраты, а во время, когда поставки прерываются, это прямой путь к катастрофе», — считают они.

ИА REGNUM напоминает, что 21 января 2022 года за 24 часа до начала своего шоу Адель обратилась к своим поклонникам. «Мне очень жаль, но моё шоу не готово. Мы перепробовали абсолютно всё, что могли, чтобы подготовиться к нему вовремя и чтобы оно было на хорошем уровне, но это было невозможно из-за задержек доставки техники, а также COVID-19», — поделилась певица в личном Instagram-аккаунте.