Астана, 25 января, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Отключение электроэнергии в ряде районов Казахстана 25 января было вызвано аварийным отключением на высоковольтной ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC).

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По данным KEGOC, в энергосистеме региона, включающего, кроме Казахстана, Киргизию и Узбекистан, произошло увеличение напряжения более чем на 100% по сравнению с номинальным уровнем на транзит электроэнергии по линии «Север-Восток-Юг Казахстана».

«В результате произошло аварийное разделение транзита «Север-Восток-Юг Казахстана» с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мВт», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что проблемы электроснабжением в Казахстане сегодня, 25 января начались некоторых районах Алма-Аты, Тараза, Чимкента и других районах. Также сбои произошли в Киргизии и Узбекистане.