Пенза, 25 января, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Пензе местная жительница 1964 года рождения в течение нескольких недель перечисляла лжебанкиру более 400 тыс. рублей. С заявлением пострадавшая обратилась в полицию, сообщает управление МВД России по Пензенской области.

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Женщине поступил звонок от незнакомца, представившимся сотрудником банка. С его слов, мошенники пытаются оформить на ее имя кредит, а для безопасности накоплений необходимо перевести деньги на другой счет. В течение нескольких недель пострадавшая была на связи с лжебанкиром и перечисляла средства на продиктованные им банковские счета. Общий ущерб составил более 400 тыс. рублей. Только после этого женщина обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе 66-летняя женщина оформила кредит и по указаниям злоумышленников и перевела на «безопасный» счет около 600 тыс. рублей.

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