Москва, 13 июля, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Низкая инфляция в РФ вызвана тем, что нищета населения переламывает произвол монополий и торговых сетей, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Люди слишком бедны, а денег у них нет, потому что госпожа Набиуллина устроила искусственный денежный голод, а господин Медведев всем рассказывает, что денег нет, хотя федеральный бюджет от денег просто лопается, — констатировал Делягин. — И когда правительство беспощадно блокирует всякое развитие и занимается только поощрением спекуляций, то в этой ситуации у людей естественно нет денег».

По словам Делягина, низкая инфляция, которой хвалится Центробанк РФ, не ведёт к росту благосостояния людей.

«Это та низкая инфляция, которая сама вызвана нищетой и бедностью, — пояснил он. — Гордиться такой низкой инфляцией, это примерно то же самое, что гордиться тем, что в концлагере Бухенвальд не было страдавших от избыточного веса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России за период с 3 по 9 июля составила 0,2%, как и неделей ранее. Таковы данные Росстата.

По информации этого ведомства, за период с начала июля инфляция составила 0,3%, с начала текущего года — 2,4%.

Тарифы на ЖКУ увеличились на 0,7−1,3%, плата за жильё в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 0,4%.