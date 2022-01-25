Киев, 25 января, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Украина напряжённо, но спокойно проходит текущий отопительный сезон. У правительства страны есть альтернативный план, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире канала ICTV.

President.gov.ua Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Он отметил, что «Нафтогаз» в следующем месяце приступит к плановой закупке газа в украинские хранилища на следующий сезон. Страна и его, как ожидается, пройдёт спокойно.

«Мы проходим напряжённо, но спокойно этот отопительный сезон. Нам хватает ресурсов», — сказал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, у правительства есть план Б. Он пояснил, что есть подтверждённые цифры по добыче газа на Украине. Также Киев ведёт переговоры с зарубежными партнёрами по поводу альтернативных поставок газа.

В разных случаях правительство будет действовать по-разному, все планы прописаны, заверил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что угля и газа в стране достаточно, чтобы пройти отопительный сезон.

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