Санкт-Петербург, 25 января, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с Дворцовой площади убирают новогодние украшения и атрибуты. О начале работ по демонтажу композиций сообщили 24 января в медиацентре правительства Петербурга.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Новогодняя ёлка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Работы по уборке площади от украшений начались еще в 23:00 24 января. На данный момент рабочие уже демонтировали декоративные зоны, состоящие из малых елей. С территории также исчезли и другие конструкции, составляющие общую композицию украшений.

В данный момент на площади осталась только главная ёлка, над демонтажом которой работает специальная техника. С новогоднего символа уже исчезла часть игрушек. На ветках остались гирлянды с ретро-лампочками и флажками. Рабочим еще предстоит демонтировать ветки и распилить ствол дерева.

Украшения с улиц Петербурга начали исчезать еще с 14 января. В первую очередь их демонтировали там, где впоследствии установят символику ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Полностью снять украшения планируют к середине февраля.

Напомним, в Петербурге планировали убрать главную ёлку с Дворцовой площади в середине января. Однако после многочисленных просьб демонтаж был перенесён.