Афины , 25 января, 2022, 10:29 — ИА Регнум. 25 января по всей восточной Греции продолжится снегопад, временами сильный, который затронет восточную часть Центральной Греции, восточный Пелопоннес, Эвию, острова Киклады, Крит, острова Додеканес и ненадолго острова Спорады, Магнезию и острова Восточной части Эгейского моря. В южной части Эгейского моря прогнозируются штормы, передает AMNA.

geralt Снегопад

Температура в стране упадет до очень низких уровней, от — 7 °C до 2 °C в северной Греции, от — 5 °C до 1 °C в центральной и южной Греции, от — 2 °C до 5 °C в Западной Греции, от 0 °C до 5 °C на островах Киклады и Крит и от 0 °C до 6 °C на островах Восточного Эгейского моря и островах Додеканес.

Ветры будут дуть с северных направлений и достигать 7 баллов по шкале Бофорта в южной части Эгейского моря. Северо-восточные ветры ожидаются в Ионическом море, силой до 3−4 Бофорта.

Снегопад постепенно начнет стихать со второй половины дня, начиная с севера страны.