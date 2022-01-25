Вашингтон, 25 января, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Российский форвард клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 25 января сообщает пресс-служба НХЛ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Капризов

Капризов отдал две результативные передачи в матче с «Монреаль Канадменс» (8:2). Всего на счету Капризова 100 очков (44+56) в 92 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой дня стал американский форвард «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук, отдавший пять голевых передач в матче против «Сент-Луис Блюз» (7:1).

Третьей звездой признан американский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, который забил гол в игре против «Лос-Анджелес Кингз» (3:2). На его счету 30 шайб в нынешнем сезоне.