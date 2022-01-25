Москва, 25 января, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Арбитраж Московской области удовлетворил иск Министерства обороны России к АО «Национальный центр вертолётостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова». С ответчика было взыскано более 23,5 млн рублей, которые фигурировали как ущерб. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

24 января 2022 года в карточке спора появилась запись судьи Чесноковой — «иск удовлетворить полностью». Само решение пока не доступно для ознакомления.

Напомним, дело слушалось с августа 2021 года. Сумма претензий составила 23 576 868,94 рубля. Из материалов спора известно, что речь идёт «о возмещении ущерба». В ходе слушаний представитель ответчика возражал против удовлетворения иска, пояснив, что «не отрицает вину ответчика в авиационном инциденте, вместе с тем возражал против размера убытков».