Москва, 25 января 2022, 10:23 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому Хакасский государственный природный заповедник теперь будет именоваться государственным природным биосферным заповедником. Об этом 25 января сообщает сайт правительства России.
«Решение связано с тем, что ранее заповедник был включён ЮНЕСКО в международную сеть биосферных резерватов», — рассказали в правительстве.
Отмечается, что полученный статус будет способствовать дальнейшему развитию заповедника и сохранению его биоразнообразия.
Заповедник расположен в Хакасии, он входит в состав Алтае-Саянской горной области и известен тем, что в нём сохранились естественные природные экосистемы. На территории заповедника обитают такие редкие виды животных и птиц, как снежный барс, манул, кабарга, чёрный аист, алтайский улар, мохноногий курганник, лебедь-кликун.