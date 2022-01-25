Москва, 25 января, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому Хакасский государственный природный заповедник теперь будет именоваться государственным природным биосферным заповедником. Об этом 25 января сообщает сайт правительства России.

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«Решение связано с тем, что ранее заповедник был включён ЮНЕСКО в международную сеть биосферных резерватов», — рассказали в правительстве.

Отмечается, что полученный статус будет способствовать дальнейшему развитию заповедника и сохранению его биоразнообразия.

Заповедник расположен в Хакасии, он входит в состав Алтае-Саянской горной области и известен тем, что в нём сохранились естественные природные экосистемы. На территории заповедника обитают такие редкие виды животных и птиц, как снежный барс, манул, кабарга, чёрный аист, алтайский улар, мохноногий курганник, лебедь-кликун.