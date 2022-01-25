Нур-Султан, , 10:22 — REGNUM В ряде городов подачей Казахстана, Киргизии и Узбекистана в настоящее время наблюдаются перебои в подаче электроэнергии. Об этом 25 января сообщает казахский новостной портал zakon.kz.

Электричество

«В Алма-Ате и Алма-Атинской области перебои с электричеством. Казахстанцы в соцсетях пишут, что без света остались и южные регионы страны», — говорится в сообщении.

Также указывается, что перебои с электричеством произошли по линии казахской компании по управлению электрическими сетями «Кегок»

"Упало напряжение в сети, сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях АО «Алатау жарык компаниясы» (региональная компания по поставкам электричества — ред.). Начаты работы по переподключению», — уточняется в сообщении.

Помимо этого, отмечается, что на данный момент без электричества остаются некоторые районы Алма-Аты, Тараза и Шымкента, а также в других казахских регионах, при этом в Алма-Ате из-за этого не работают светофоры.

«Кроме того, проблемы с электричеством наблюдаются в соседних Узбекистане и Киргизии», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Казахстане за последние сутки выявили 9016 случаев заражения коронавирусом.