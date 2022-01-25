София, , 10:22 — REGNUM В государственной резиденции «Бояна» в Софии пройдет личная встреча премьер-министра Болгарии Кирила Петкова и главы правительства Северная Македония Димитара Ковачевски. Об этом 25 января сообщает БНР.

Флаг Болгарии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, соответствующее общение пройдет в режиме «тет-а-тет», без присутствия других чиновников и членов делегаций. Предполагается, что в ходе общения представители двух государств обсудят перспективы развития политических, и экономических связей между Софией и Скопье, а также определят пути укрепления болгарско-македонских культурных связей.

«Нет никаких сомнений в том, что нам удастся достигнуть принципиальных соглашений по указанным вопросам», — сказал К. Петков.

Напомним, Д. Ковачевски находится в Софии с официальным визитом. В программе его пребывания в Болгарии — контакты с президентом РБ Руменом Радевым, членами болгарского правительства и парламента страны.