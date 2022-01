Токио, , 10:21 — REGNUM Группа энтузиастов Harbour Masters почти завершила работу над полноценной PC-версией игры The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Об этом 25 января сообщает портал VGC.

Геймер

Разработчики отмечают, что портирование готово на 90%, а полноценный релиз может состояться в середине февраля 2022 года. Следом они хотят выпустить на PC игру The Legend of Zelda: Majora's Mask.

Напомним, что релиз The Legend of Zelda: Ocarina of Time состоялся в 1998 году. Изначально игра была доступна только на консоли Nintendo 64.

