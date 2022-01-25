Санкт-Петербург, 25 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Полицейские Невского района Санкт-Петербурга задержали мужчину, напавшего на фельдшера скорой медицинской помощи в парадной жилого дома. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Godekan.com Уголовное дело

Нападение на врача произошло вечером 23 января в парадной дома №2 по бульвару Красных Зорь Невского района Петербурга. Во время оказания медицинской помощи, ранее судимый 37-летний нетрезвый мужчина, ударил ногой в голову фельдшера бригады скорой медицинской помощи.

На следующий день в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения, в которой сообщалось, что 37-летний медик был госпитализирован с переломом зуба. Состояние потерпевшего оценивается как удовлетворительное.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — добавили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь прокуратура Петербурга сообщила, что надзорным ведомством поставлен на контроль ход расследования уголовного дела о нападении на фельдшера.

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Невского района», — добавли в городской прокуратуре.