Абу-Даби, , 10:19 — REGNUM Бывший президент Афганистана Ашраф Гани перенёс инсульт в Абу-Даби. Об этом сообщает информационное агентство «Мехр» со ссылкой на Kabul Times.

Ашраф Гани U.S. Department of State

Информационное агентство ВВС 24 января также подтвердило новость со ссылкой на надёжный источник в Абу-Даби. По словам собеседника, Ашраф Гани несколько часов назад перенёс инсульт в своей резиденции.

По сообщению информационного агентства, Ашраф Гани был доставлен в больницу шейха Захида и помещен в реанимацию.

Пока никакой дополнительной информации не поступало.