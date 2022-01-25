Абу-Даби, 25 января 2022, 10:19 — REGNUM Бывший президент Афганистана Ашраф Гани перенёс инсульт в Абу-Даби. Об этом сообщает информационное агентство «Мехр» со ссылкой на Kabul Times.

Ашраф Гани
Ашраф Гани
U.S. Department of State

Информационное агентство ВВС 24 января также подтвердило новость со ссылкой на надёжный источник в Абу-Даби. По словам собеседника, Ашраф Гани несколько часов назад перенёс инсульт в своей резиденции.

По сообщению информационного агентства, Ашраф Гани был доставлен в больницу шейха Захида и помещен в реанимацию.

Пока никакой дополнительной информации не поступало.