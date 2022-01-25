Варшава, 25 января, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Депутат польского Сейма от общественного движения «Кукиз-15» Павел Кукиз предложил во время выступления в Сейме создать следственную комиссию по делам слежки за политиками, а также преследования за политическую позицию в Польше. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По словам Кукиза, комиссия должна будет охватывать 2007−2021 годы, то есть периоды правления как партии «Право и справедливость», так и ее предшественников, чтобы придерживаться объективной позиции. Политик также заявил, что, будучи своего рода гарантом непредвзятости в Сейме, он мог бы возглавить работу такой комиссии.

Поводом для предложения политика послужил тот факт, что несколько оппозиционных политиков в конце прошлого года обвинили власти в использовании против них шпионской программы «Пегас» для прослушивания разговоров.

Депутаты от оппозиционной партии «Гражданская платформа» выразили согласие с предложением Кукиза.