Казань, , 10:50 — REGNUM В столице Татарии сотрудники ГИБДД в ходе проверки одной из машин изъяли оружие и патроны. В полицию для дальнейших разбирательств доставили 41-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, которая была за рулем автомобиля и ее 34-летнего пассажира — жителя Новгородской области, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Пистолет carlos5847

Правоохранители остановили автомобиль для проверки документов, но автоледи и пассажир сильно нервничали, чем привлекли особое внимание сотрудников ГИБДД. При досмотре за пассажирским сидением был обнаружен пакет, в котором находились два свертка. В одном из них находились 400 штук патронов, в другом — два схожие с пистолетом предмета. Водителя и пассажира задержали.

В ходе исследования установили, что изъятые предметы переделаны самодельным способом из сигнальных пистолетов в боевое оружие, а также имелись патроны травматического действия калибра 9 мм.

На допросе мужчина пояснил, что по указанию оператора забрал спрятанное в лесопосадке рядом с Чебоксарами оружие и должен был отвезти его в Уфу для дальнейшего сбыта.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).

ИА REGNUM напоминает, по мнению главы СКР Александра Бастрыкина, контроль за оборотом оружия и патронов следует передать Министерству внутренних дел России, сейчас его осуществляет Росгвардия.

Читайте также: Только во благо: эксперт об ужесточении контроля за оборотом оружия