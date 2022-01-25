Челябинск, , 10:18 — REGNUM В Челябинске осуждён бывший глава хозяйственной службы одной из больниц. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

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По данным следствия, он получил от представителя одной из фирм взятку в размере более 1,9 млн рублей за возможность работать по государственным контрактам. Также выяснилось, что он вымогал у руководителя коммерческой организации более 3,8 млн рублей за возможность заключения контрактов.

Суд назначил ему 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и оштрафовал на 4,5 млн рублей. Ранее был осуждён соучастник подсудимого, заключивший досудебное соглашение.