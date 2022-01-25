Пекин, , 10:16 — REGNUM Санкционная политика западных страх против России и Китая учитывается в отношениях Москвы и Пекина, но влияния на них не оказывает. Об этом 25 января заявил на пресс-конференции посол РФ в Китае Андрей Денисов.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается влияния этих факторов (санкций) на российско-китайские отношения, то с полной ответственностью можно сказать одно — и для Китая , и для нас двусторонние российско-китайские отношения имеют самостоятельную и очень особую ценность», — сказал посол.

Он добавил, что Соединенные Штаты и вслед за ними послушные им европейские страны объявляют санкции «против России и в общем против Китая тоже, эта санкционная политика, безусловно, учитывается в наших российско-китайских отношениях, но какого-то влияния на них, безусловно, не имеет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Денисов заявил, что создание Россией и Китаем малого союза против третьих стран невозможно из-за принципов развития отношений Москвы и Пекина.

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