Нур-Султан, , 10:14 — REGNUM В Казахстане за последние сутки выявили 9016 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 января сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

За время пандемии в республике выявили 1 166 697 носителей SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 000 550 человек, в том числе 6610 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 154 435 носителей коронавируса, из них в стационарах размещены 10 042 человека.

Всего в стране зафиксировали 13 153 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 11 умерли в течение последних суток.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 11 340 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 5532 человек. Скончались восемь пациентов с диагнозом COVID-19.