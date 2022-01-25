Монреаль, Канада, , 10:14 — REGNUM В популярной многопользовательской игре Dead by Daylight пройдёт новое событие-кроссовер с серией фильмов «Пила». Об этом 25 января пишет издание Game Informer.

Пила-Спираль Twisted Pictures

Событие стартует 26 января 2022 — в рамках его проведения игрокам станут доступны тематические испытания, за прохождение которых они смогут получить новые косметические предметы для своих персонажей. Сообщается, что особое внимание в ивенте будет уделено героям франшизы «Пила» Аманде Янг и детективу Тэппу.

Напомним, что Dead by Daylight — это онлайн-игра, в которой команда выживших пытается сбежать из логова могущественного маньяка-убийцы. В проекте часто появляются персонажи известных хоррор-франшиз: «Пила», «Техасская резня бензопилой», «Крик», «Кошмар на улице Вязов» и др.

Читайте ранее в этом сюжете: В игре Apex Legends появится новая героиня