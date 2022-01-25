25 января 2022 | Время чтения 4 мин

Наталья Хомутова, , 13:08 — REGNUM Соцсети бурно обсуждают ситуацию в Оренбурге, где с сегодняшнего дня, 25 января, приостановлена плановая помощь в поликлиниках.

Бенджамин Вотье. На больничной койке (фрагмент). 1873

Во время проверок городских поликлиник 24 января министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова обратилась к населению: «Не нужно идти с клиникой ОРВИ в поликлиники, вызывайте врача на дом. Число операторов в поликлинических call-центрах мы также существенно наращиваем, если не удаётся дозвониться до поликлиники — обращайтесь на телефон 122, будем оперативно разбирать проблемы с главными врачами. С целью возможности мобилизации кадровых ресурсов для оказания неотложной помощи и исключения инфицирования жителей в поликлиниках с 25 января временно в Оренбурге будет приостановлена плановая поликлиническая помощь, которую можно отложить». Информация об этом опубликована в Instagram-акаунте минздрава региона.

Во время посещения поликлиники на ул. Джангильдина глава министерства подвергла критике плохую подготовку к увеличению потока пациентов с признаками ОРВИ. В учреждении чиновница увидела очереди.

Пользователи соцсетей отмечают в очередной раз, что сегодня пожинаются плоды реформы системы здравоохранения: «Вот и оптимизация, и сокращение довели все больницы, что не осталось врачей, медсестёр!«

Люди жалуются, что не могут получить помощь. К узким специалистам записаться невозможно сначала из-за бардака, теперь — из-за ковида.

Поликлиника Samregion.ru

Стоит отметить, из детских поликлиник людям звонят и предупреждают об аннулировании записей на прием к узким специалистам как минимум до 1 февраля. Горожане предрекают хорошие заработки в частных клиниках. Из-за невозможности получения плановой помощи в госучреждениях народ пойдет активно к частным медикам. Между тем не у всех есть финансовая возможность прибегать к услугам платных медучреждений.

«А если ребёнок не один? А если и самим надо к узким специалистам, которых уже давным-давно днем с огнём не разыщешь! Сколько можно издеваться над людьми? Пусть к частникам идут лечиться за деньги непривитые! Верните врачей в поликлиники!» — оставила гневный комментарий оренбурженка.

«Мне вот интересно, кроме ОРВИ и ковида других болезней не существует? Ребенка не могу к неврологу записать после пройденного лечения с ноября. То записи нет, то каникулы, то отпуск, теперь вообще отменили узких специалистов. То же самое с лечением глаз. Постоянные переносы, откладывания на несколько месяцев. К ортопеду, в стоматологии так же. Ждем месяцами, чтобы попасть на очень для нас важный приём и дальнейшее лечение», — отметила жительница Оренбурга.

«Пандемии почти два года, а нас в регионе до сих пор работа не настроена. Как в первые дни», — считает пользователь интернета.

«Кроме планов необходимо, чтобы укомплектованность кадров была, а если везде 3,5 врача, то хоть какие планы рисуй, не смогут помощь всем жаждущим оказать», — оставлен еще один комментарий.

Врач Дарья Драй © ИА REGNUM

Подписчики Instagram-акаунта минздрава региона обращают внимание на то, что в Оренбужье катастрофически не хватает врачей. Крайне мало желающих работать за копейки в поликлинике, а молодёжь уходит в денежные специальности или уезжает в Москву.

«Понятно, что критически не хватает врачей, что для этого делается, будет ли увеличено число студентов в медвузах? Возможно, это должно быть целевое обучение, чтобы врачи приезжали работать в те районы, которые их обучали. И если увеличат число студентов, найдутся ли достаточно квалифицированные кадры для их обучения», — вопрошает подписчик, но ответа пока не получил.

Оренбуржцы советуют главе миздрава посетить другие больницы в районах и селах, где нет терапевта и где нет педиатра. «Вот здесь реально ничего не готово», — говорят они.

«Необходимо обращать внимание и осуществлять проверки не только в городе Оренбурге, но и в районных поликлиниках области. Тотальная реорганизация больниц, сокращение медицинских работников, эдакие реформы здравоохранения во «благо народа», а впоследствии уничтожение сельских пунктов медицинской помощи вынудили простой народ тратить немалые деньги на поездки в центр района, мало того, ожидать громадные, нескончаемые очереди и в период пандемии подвергать себя опасности заражения ковидом. Просто так в районную поликлинику сельским не приехать, а эта запись на несколько дней вперед просто добивает нервную систему, а как быть обычным деревенским гражданам? Мазки подозреваемых на ковид сразу в центр не доставят, приходится несколько дней не просто ждать. БОЛЕТЬ и ждать! Отправления местной машины скорой помощи, ко всему вдобавок еще пару дней исследования мазка, финансирование на горючее из центра выдают скрепя душу. Сельский народ многого не просит, лишь бы цены на продукты не лезли выше крыши и медицинская помощь оказывалась своевременно…» — комментирует ситуацию житель Оренбургской области.

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