Москва, , 10:12 — REGNUM Международная ассоциация производителей удобрений (IFA) в очередной раз признала российскую компанию «ФосАгро» чемпионом отрасли, отметив её ответственный и устойчивый подход к производственной деятельности. Впервые компания была удостоена этой награды в 2019 году.

Статус чемпиона IFA присваивается компаниям, которые прошли сертификацию Protect & Sustain и активно участвуют в исследованиях, которые международная ассоциация проводит в сфере безопасности, экологии, энергоэффективности и выбросов CO₂. Эта награда подчёркивает приверженность компаний постоянным улучшениям, прозрачности и применению наилучших решений в области энергоэффективности и ресурсосбережения, охраны труда и защиты окружающей среды, и свидетельствует о создании лучшей корпоративной политики в этих направлениях.

«Приоритетом для компании остаётся обеспечение промышленной безопасности и принципов охраны труда, создание комфортных условий работы для наших сотрудников», — прокомментировал решение IFA генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Он отметил, что компания и в дальнейшем будет ответственно подходить к организации и ведению производственной деятельности, последовательно внедрять наилучшие доступные технологии. На сегодняшний день все производственные площадки компании отвечают самым жестким современным требованиям природоохранного законодательства. На охрану окружающей среды ФосАгро направляет свыше 8 млрд рублей в год.

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