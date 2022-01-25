Уфа, , 10:17 — REGNUM Суд в Башкирии взыскал ущерб с бывшего директора школы, который был причинен в результате совершения коррупционного преступления. Об этом 25 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Коррупция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кушнаренковский районный суд удовлетворил заявление прокурора района о взыскании с экс-руководителя школы № 1 ущерба, причиненного коррупционным преступлением.

Ранее приговором суда директор школы был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

В суде было установлено, что руководитель образовательного учреждения знал о предстоящем сносе ветхого дома, в котором было расположено служебное жилье для работников школы. Фигурант уголовного дела решил выделить в этом здании квартиру своему сыну, который не был педагогом.

«После сноса родственник директора получил новую квартиру и зарегистрировал право собственности на нее, чем причинен ущерб государству в размере 1,5 млн рублей», — сообщает пресс-служба.

Суд взыскал ущерб, причиненный коррупционным преступлением. В связи с этим, экс-руководителю школы предстоит возместить 1,5 млн рублей ущерба.