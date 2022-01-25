Киев, , 10:16 — REGNUM США и Великобритания поставляют Украине вооружение, о котором прежде в Киеве только мечтали. Об этом украинский министр обороны Алексей Резников заявил в эфире канала ICTV.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Он отметил, что с первого дня ведёт переговоры с западными партнёрами. Результаты этой работы видны: самолёты с военной помощью прибывают из Лондона и из США. Так, завтра в Киеве ожидают уже третий американский самолёт, и продолжают переговоры по всем потребностям в вооружении.

«Но, поверьте, в той помощи уже есть много интересных вещей, о которых мы мечтали раньше», — заявил Резников, но подробностей о поставках не привёл.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января США доставили на Украину вторую партию военной помощи весом свыше 80 тонн. Первая партия общим весом более 90 тонн прибыла днём ранее.

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