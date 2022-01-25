Кабул, , 10:09 — REGNUM Энергетическая компания Афганистана «Брешна» сообщила в информационном бюллетене, что Мурад Артыков, руководитель международных энергетических проектов Туркмении для Афганистана и Пакистана, прибыл в Кабул, чтобы ускорить юридические и технические работы по передаче электроэнергии. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Отмечается, что руководство «Брешна» обсудило с туркменской делегацией вопросы ускорения юридической и технической работы по энергетическим проектам, в том числе по проекту ТАП.

В заявлении генерального директора «Брешна» Хафиза Мохаммада Амина говорится, что Туркмения является «надёжным партнёром» компании в реализации электроэнергетических проектов в стране.

Он выразил надежду, что создание дорожной карты ускорит работу по реализации энергетических проектов, в частности замены станции «Нур аль-Джихад» и ТАП (Туркмения в Афганистан и Пакистан).

Мурад Артыков заявил, что целью его визита является укрепление и расширение двустороннего сотрудничества. «Брешна» процитировала его слова о том, что в совместной координации и сотрудничестве они будут выполнять работы по проекту «Нур аль-Джихад», линии электропередач Андхой — Кабул.

Отмечается, что обе стороны проведут отдельные встречи для обсуждения юридических и технических вопросов электроэнергетических проектов.