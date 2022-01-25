Мельбурн, Австралия, , 10:08 — REGNUM Американская теннисистка Мэдисон Кис одержала победу над представительницей Чехии Барборой Крейчиковой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Мэдисон Кис Keys RG13 (14)

Кис 10 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, четыре ошибки на подаче и один брейк.

Отметим, что Крейчикова является четвёртой ракеткой мира. Кис занимает 51-е место в мировом рейтинге.

В полуфинале турнира Кис сыграет с победительницей матча Эшли Барти (Австралия) — Джессика Пегула (США).