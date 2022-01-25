Париж, , 10:08 — REGNUM Согласно службе общественного здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили 108 481 случай заражения коронавируса, сообщает Le Parisien.

Коронавирус

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В стране продолжается рост числа госпитализаций. В настоящее время во Франции насчитывает 29 748 пациентов, госпитализированных из-за COVID-19.

Кроме того, за сутки было зарегистрировано 393 случая смерти от COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 101 423 жителей Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 400 человек умерли от COVID-19 во Франции.

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