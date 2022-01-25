Ярославль, 25 января 2022, 10:08 — REGNUM Прокуратура Ярославля внесла представление мэру города по вопросу предполагаемой продажи Центрального рынка посредством инвестсоглашения. Об этом прокурор города Александр Чеховской сообщил в ответ на запрос депутата муниципалитета Анатолия Каширина.
Напомним, ранее против сделки выступили и депутаты муниципалитета Ярославля. При этом конкурс по продаже рынка не объявлялся.
Как заявили в декабре 2021 года в правительстве области, сделка будет возможной только после обсуждения на уровне регионального правительства.
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