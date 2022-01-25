Ярославль, 25 января, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославля внесла представление мэру города по вопросу предполагаемой продажи Центрального рынка посредством инвестсоглашения. Об этом прокурор города Александр Чеховской сообщил в ответ на запрос депутата муниципалитета Анатолия Каширина.

City-yaroslavl.ru Центральный рынок в Ярославле

«Советом директоров АО «Центр» 17.11.2021 утверждено соглашение о крупной сделке — договоре купли-продажи по итогам конкурса. Приказом председателя КУМИ от 19.11.2021 сделка одобрена, однако указанное решение не содержит обязательных требований, установленных законодательством об акционерных обществах, а также принято без учёта экономических интересов города Ярославля», — написал прокурор города Александр Чеховской.

Напомним, ранее против сделки выступили и депутаты муниципалитета Ярославля. При этом конкурс по продаже рынка не объявлялся.

Как заявили в декабре 2021 года в правительстве области, сделка будет возможной только после обсуждения на уровне регионального правительства.