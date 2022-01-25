Екатеринбург, 25 января, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Центральном военном округе (ЦВО) в текущем году намечено пять крупных учений с боевыми пусками зенитных ракетных комплексов (ЗРК) соединений противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 25 января рассказал журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

ИА REGNUM С-400

«Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и зенитных ракетных пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» в 2022 году примут участие в пяти крупных учениях сил противовоздушной обороны», — сказал он.

Также Лапин уточнил, что в ходе учений подразделения ПВО отработают весь комплекс учебно-боевых задач и проведут боевые пуски ракет по мишеням, которые будут имитировать средства воздушного нападения условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января группа из 20 кораблей и судов Балтийского флота вышла из пунктов постоянного базирования и направляется на морские манёвры.