Лос-Анджелес, США, 25 января 2022, 10:07 — REGNUM Разработчики из студии Respawn Entertainment представили новую героиню многопользовательской игры Apex Legends по имени Безумная Мэгги. Об этом 25 января пишет издание Eurogamer.
Respawn Entertainment опубликовала на своём YouTube-канале новый короткометражный мультфильм из серии «Истории из Внешних земель». В нём разработчики рассказывают о многочисленных преступлениях Безумной Мэгги и её дальнейшей судьбе.
Героиня появится в игре в рамках нового сезона «Неповиновение». Дата его запуска пока не сообщается.
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