Лос-Анджелес, США, 25 января, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Разработчики из студии Respawn Entertainment представили новую героиню многопользовательской игры Apex Legends по имени Безумная Мэгги. Об этом 25 января пишет издание Eurogamer.

Постер компьютерной игры Apex Legends

Respawn Entertainment опубликовала на своём YouTube-канале новый короткометражный мультфильм из серии «Истории из Внешних земель». В нём разработчики рассказывают о многочисленных преступлениях Безумной Мэгги и её дальнейшей судьбе.

Героиня появится в игре в рамках нового сезона «Неповиновение». Дата его запуска пока не сообщается.